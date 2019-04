Associação começa roadshow para esclarecer Lesados do Banif

A Associação dos Lesados do Banif (ALBOA) começa já este domingo, dia 28 de abril, em Lisboa, as sessões de esclarecimento – a que chama de “roadshow” – com os Lesados do Banif .

O esclarecimento será prestado aos associados da ALBOA, mas não só, e o objetivo é alertar aqueles para a necessidade de cada um deles, individualmente, apresentarem as suas Reclamações à Comissão de Peritos da Ordem dos Advogados formada recentemente.

Recorde-se que a Ordem dos Advogados (OA) tomou a iniciativa de formar uma Comissão de Peritos independentes a fim de proceder à análise das reclamações e à identificação dos casos em que ocorreram práticas ilícitas tendo em vista a posterior constituição de um Fundo de Recuperação de Crédito junto da Comissão do Mercado dos Valores Imobiliários (CMVM). O processo a correr na Ordem dos Advogados está a ser acompanhado por representantes do Governo.

O prazo para os Lesados do Banif apresentarem as suas Reclamações à Comissão de Peritos da Ordem dos Advogados é de 30 dias (a contar a partir do dia 22 Abril) e abrange um universo de pessoas calculado entre 2.000 e 3.000 pessoas situadas em Portugal Continental, Regiões Autónomas da Madeira e Açores e Comunidades Portuguesas da África do Sul, Venezuela e Costa Leste do EUA.

Os Reclamantes têm ainda a obrigatoriedade de terem já apresentada, ou se disponibilizarem agora a apresentar, Reclamações de Crédito junto da Comissão Liquidatária do Banif. O Anúncio e o Regulamento pode ser consultado no site da Ordem dos Advogados.

O Regulamento fixa um prazo máximo de 150 dias (a partir também do dia 22 de Abril) para os peritos independentes dos Lesados do Banif concluírem os seus trabalhos com um Relatório Final. Em caso de necessidade o prazo pode, porém, ser prorrogado por mais 30 dias.

Estão em causa quantias na ordem dos 200 a 250 milhões de euros.

Calendário

Lisboa – 28 de Abril, domingo, Hotel Sana Executive, Av. Conde Valbom, Lisboa. É às 15h a Assembleia Geral da ALBOA e às 17h a sessão de esclarecimento

Aveiro (Estarreja), 29 de Abril, segunda-feira, Junta de Freguesia de Salreu, Rua Professor Miguel Lemos, 17, está agendado para as 21h a sessão de esclarecimento.

No Porto, 30 de Abril , terça-feira, Trip Porto Hotel Expo (Rotunda da Exponor), Leça da Palmeira, é às 20h a sessão de esclarecimento

Madeira (Funchal) – 7 de Maio, no Instituto de Emprego da Madeira, Rua da Boa Viagem (atrás do Mercado dos Lavradores) é às 14h a sessão de esclarecimento

Açores (Ponta Delgada), 10 de Maio, Salão Paroquial de Vila Franca do Campo. é às 20h a sessão de esclarecimento

Fórum Advogados – 29 de Abril, 2ª feira, 10h (começo), Hotel Barcelona, Lisboa