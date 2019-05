Associação de Agricultores da Madeira recebe até nove mil euros para estudo de doença na batata-doce

A Associação de Agricultores da Madeira pode receber até 9,1 mil euros do Governo Regional para estudo de doença na bata-doce.

Esta associação está a desenvolver um programa técnico-científico para melhoria fitossanitária da base vegetal dos cultivos hortículas mais importantes da Madeira, como é o caso da batata-doce.

“Existe uma doença na bata-doce e neste momento estamos a trabalhar para identificar as suas origens”, afirmou o Secretário Regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos.

O Secretário Regional explicou, depois do Conselho de Governo que decorreu na passada quinta-feira, que ao longo do mandato o Governo Regional e a Associação de Agricultores da Madeira têm realizado contratos programa para atividades de investigação no âmbito da agricultura e para parcerias com o exterior.

Este programa está inserido numa parceria que a Região tem com Canárias para troca de experiências técnicas, sobre as doenças que cada vez mais aparecem na agricultura, nomeadamente na batata-doce.