Associação dos centros comerciais está a elaborar plano de retoma para o sector do retalho

Para fazer face às dificuldades sentidas no comércio integrado devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de Covid-19, a APCC – Associação Portuguesa de Centros Comerciais está a trabalhar num ‘Plano de Retoma do Retalho’.

“A APCC apela ao contributo das entidades governamentais e dos vários intervenientes do sector para a elaboração de um trabalho conjunto”, sublinha um comunicado da associação, revelando que os respetivos associados nomearam Rodrigo Moita de Deus como CEO da organização que irá elaborar o plano de retoma.

De acordo com o referido comunicado, a APCC “está a trabalhar num Plano de Retoma do Retalho para responder às necessidades que o comércio integrado está a sentir no âmbito das medidas de combate à pandemia”.

“Para a APCC, é fundamental a contribuição de todos os intervenientes com responsabilidades no sector e do Governo para que este Plano encontre soluções e apoios para todo o comércio de forma integrada”, defende o documento em questão.

A APCC adianta que “vai iniciar um conjunto de reuniões de trabalho com todos os representantes do sector para construir uma resposta à crise que agregue os vários contributos e permita a recuperação do retalho em lojas físicas em Portugal, no período de pós-confinamento”.

“Num momento em que, devido à impossibilidade de ter as lojas abertas, se está a assistir ao aumento exponencial do comércio ‘online’ promovido por grandes multinacionais sediadas fora do território nacional, este plano será um apelo à mobilização conjunta do sector para defender o retalho em lojas físicas em Portugal”, assinalam os responsáveis da APCC, destacando que “este plano assume especial importância numa altura em que os associados da APCC registaram perdas superiores a 600 milhões de euros nas ajudas dadas aos lojistas”.

A APCC informa também que em 2020 fecharam cerca de 200 lojas nos espaços de comércio integrado representados pela associação. “Este foi o número mais alto alguma vez verificado num só ano, superior mesmo ao que se verificou nos anos da intervenção da ‘troika’. Sendo expectável que este número suba em 2021”, alerta a associação.

A APCC é uma associação de âmbito nacional que congrega empresas investidoras, promotoras e gestoras de centros comerciais, para além de empresas de comércio a retalho e fornecedores de serviços ao sector. Atualmente, conta com 93 conjuntos comerciais, que integram 8.600 lojas.