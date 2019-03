Associação Mutualista com contas e comissão de revisão de estatutos aprovadas em AG

Aprovadas as contas da Associação Mutualista Montepio Geral com 82% dos votos a favor. As contas individuais da mutualista mostram lucro de 1,63 milhões de euros em 2018, valor que compara com 587,5 milhões em 2017, quando a mutualista beneficiou de elevados créditos fiscais. Estiveram presentes 550 associados.

As notícias antecipavam uma assembleia contestatária. Na assembleia-geral “um conjunto de associados vai apelar ao chumbo das contas” e de eventuais votos de confiança que surjam a Tomás Correia, disse Carlos Areal, adversário do presidente, citado pela Lusa, antes da reunião de associados.

Hoje foi ainda aprovada a comissão independente de revisão dos estatutos, proposta pelo Conselho de Administração da Associação, liderado por Tomás Correia.

A comissão é liderada por Manuel Porto (professor catedrático de Coimbra) e composta por Pedro Sameiro, António Gaio (sócio na sociedade de advogados de António Frutuoso de Melo, Alípio Dias e Menezes Rodrigues.

(em atualização)