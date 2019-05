Associação Mutualista Montepio reúne candidatos às eleições europeias para debater Europa Social

A Associação Mutualista Montepio (AMM) apresenta no próximo dia 10, sexta-feira, às 14h30, no seu auditório, as conclusões da consulta pública. “Vamos construir juntos a Europa Social de amanhã”, projeto que teve como objetivo inquirir os cidadãos europeus sobre o papel da Economia Social e do Mutualismo na construção do modelo social europeu, anuncia a instituição liderada por Tomás Correia.

Segundo a Mutualista, esta consulta pública aos cidadãos “insere-se no movimento europeu com o mesmo nome, com origem na FNMF, Federação Nacional da Mutualidade Francesa, que expressamente convidou a Associação Mutualista Montepio para se associar ao projeto, e que também inclui a APM – RedeMut – Associação Portuguesa de Mutualidades e a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, organizações nacionais da Economia Social associadas da Plataforma Europeia de Defesa da Economia Social”.

Para debater estes resultados, a Associação convidou os candidatos às eleições europeias, que se realizam no dia 26 deste mês.

Assim Carlos Zorrinho, do PS; Mercês Borges, do PSD; Pedro Mota Soares, do CDS-PP; Paulo de Almeida Sande, do Aliança; António Marinho e Pinto, do PDR; e Inês de Sousa Real, do PAN, são alguns dos candidatos que apresentarão as suas propostas no domínio da Europa Social e responderão às questões da plateia.

“Acreditamos na mobilização dos cidadãos europeus para construir um modelo social justo, redistributivo e respeitador dos seres humanos e do ambiente. Temos de colocar o futuro da proteção social na Europa no centro dos debates políticos nacionais e esta iniciativa inscreve-se nesse desígnio”, afirma em comunicado António Tomás Correia, presidente do Conselho de Administração da Associação Mutualista, que presidirá à sessão.