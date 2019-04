Associações de bombeiros da Madeira recebem 2,5 milhões de euros

As Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Madeira vão receber 2,5 milhões de euros, ao abrigo de um contrato-programa estabelecido com o Governo Regional. O montante será distribuído por sete corporações através de uma verba mensal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses vão receber 930 mil euros, ao abrigo deste contrato-programa, seguido pelos de Câmara de Lobos (344,6 mil euros), Ribeira Brava e Ponta do Sol (319,1 mil euros), São Vicente e Porto Moniz (307,6 mil euros), Calheta (261,2 mil euros), Santana (235 mil euros), Porto Santo (182,1 mil euros).

As verbas entram em vigor a partir da assinatura destes protocolos com excepção dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que dependerá da “decisão de Visto Prévio pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas”, refere o conselho de Governo.