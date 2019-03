Assunção Cristas na Madeira para “Ouvir Portugal”

Este sábado, dia 9 de março, pelas 11h30, vai haver a Conferência “Ouvir Portugal – Portugal no Mudo – Madeira 600 anos”, que conta com a presença da líder nacional do CDS, Assunção Cristas.

O painel vai ter a presença de vários oradores: Ana Rodrigues – Comunidade Venezuelana na Madeira, Gonçalo Nuno Santos – Madeirenses no Mundo, João Canning Clode – Economia do Mar, Duarte Freitas – Tecnologia no Mundo e João Veiga França – Comércio e Negócios Internacionais.

A conferência vai ter lugar no Centro de Estudos de História do Atlântico.

Esta é uma iniciativa do CDS-PP Madeira.