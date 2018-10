Ateliê da Google está de regresso ao Instituto Politécnico de Setúbal

O Ateliê Digital da Google regressa ao Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), entre os dias 15 e 17 de Outubro, para mais uma edição do curso gratuito em Marketing Digital, que visa “desenvolver competências e aumentar os conhecimentos sobre ferramentas e temas relevantes da área digital”.

A formação, que já vai na sua 6.ª edição, é presencial e especialmente dirigida “aos estudantes e diplomados do IPS, permitindo uma melhor preparação para o ingresso no mercado de trabalho e/ou para a criação do seu próprio negócio”.

Poderão também participar a restante comunidade académica, trabalhadores docentes e não docentes, e todos os interessados em ampliar os conhecimentos sobre o mundo digital.

O programa da formação inclui a optimização para motores de pesquisa (SEO), marketing para motores de pesquisa (SEM), marketing nas redes sociais e mobile, análise de Web e internacionalização, conciliando a teoria com a prática.

A frequência com sucesso deste curso, que se realizará entre as 09h00 e as 18h00, no Auditório Principal do IPS (edifício ESCE/ESS), “dará direito a um certificado e, no caso dos estudantes do IPS, ao registo no Passaporte para o Emprego”.