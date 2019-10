Atenção, startups dos seguros: Zurich procura ideias ligadas ao clima, saúde e automação

A Zurich lançou a segunda edição do concurso de inovação “Zurich Innovation Championship” e está agora à procura de startups (insurtech) já estabelecidas, com modelos de negócio inovadores e tecnologias, comercialmente viáveis, que possam enfrentar os principais desafios da geração futura: clima, saúde, automação.

A seguradora suíça criou também uma categoria (“wild-card”) dirigida a micro e pequenas empresas com soluções diferenciadoras noutras áreas de atuação, mas que tenham potencial para apoiar o grupo.

As candidaturas para o ‘novo’ Zurich Innovation Championship decorrem até ao próximo dia 17 de dezembro, mas as startups que se chegarem à frente e se inscreverem até 24 de outubro vão beneficiar de coaching orientado para “potenciar as hipóteses de serem selecionadas para a fase seguinte”, garante a empresa.

A competição internacional decorre em mais de 20 países e compreende a fase nacional, a regional e a mundial (agosto). Em Portugal, a Zurich vai selecionar em janeiro de 2020 a insurtech com o projeto mais promissor, trabalhá-lo durante cinco meses e encaminhá-lo para a fase regional da Europa, Médio Oriente e África (EMEA), que se realiza e junho.

No ano passado, a Zurich Portugal recebeu oito candidaturas de startups e premiou como vencedora a Habit Analytics, tendo a mesma acabado por ganhar também a fase da EMEA.

“Portugal tem desenvolvido inúmeras iniciativas de incentivo e apoio a startups e o ambiente que se vive é propício ao empreendedorismo e ao crescimento de empresas com negócios inovadores”, refere António Bico, CEO da Zurich Portugal. “Com todas estas características reunidas e com o apoio que um líder mundial como a Zurich pode proporcionar estou confiante de que a partir de Portugal vamos encontrar respostas para os problemas globais, fomentando assim o bem-estar e o conforto dos cidadãos”, acrescentou.