Atividade económica da Madeira cai pelo nono mês

A atividade económica da Madeira continua a cair pelo nono mês. Em novembro a quebra foi de 3,6%, mas os sinais indicam que a economia da região está no caminho da recuperação. Desde junho que as descidas, quanto se atingiu o pico, as quebras vão sendo cada vez mais suaves.

O pico de descida na atividade económica foi atingido em junho, quando a economia regional quebrou 10,1%, a maior quebra registada no Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE), desde a criação deste indicador em março de 2006.

Atingido o pico, foram sendo registadas mais quebras na atividade económica, embora estas tenham sido em menor dimensão, dando sinais de que a economia regional caminha em direção à recuperação e também a desempenhos em terrenos positivos.

Em julho, agosto, setembro e outubro as quebras na atividade económica, na Madeira, ficaram pelos 7,1%, 5,2%, 4%, e 3,8%.

Desde março que a atividade económica da Madeira tem estado em quebra. Antes disso é preciso recuar a maio de 2013 para encontrar a economia regional a operar em terreno negativo.