Atrasos nas chegadas ao aeroporto de Lisboa preocupam operadores turísticos

Este fim de semana, na zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, uma multidão de passageiros ficou aglomerada junto à zona de controlo de passaportes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em esperas que atingiram até três horas, segundo fontes aeroportuárias e testemunhos locais ouvidos pelo “Diário de Notícias” (DN).

De acordo com o jornal, os operadores turísticos as linhas aéreas receiam que se repita o caos do último ano devido à chegada do verão, ao crescimento do turismo e ao facto de ainda faltarem três anos para a construção do novo aeroporto, no Montijo.

“Não estamos a falar de um problema novo, com um dia ou um mês. Esta é a primeira imagem que um turista tem de Portugal (…). É intolerável que esta situação se repita”, afirma ao DN o presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros.

Para a ANA – Aeroportos de Portugal, as longas filas nas quais os turistas tiveram de ficar “referem-se à zona de controlo de fronteira do país, gerida pelo SEF”. “Só uma efetiva afetação dos recursos e uma utilização dos postos de fronteira na sua plenitude resultará numa melhoria efetiva dos tempos de espera, não sendo este um tema de espaço”, completa a Vinci ao matutino. Segundo o SEF, entre as 06.00 e as 11:00 foram controlados em Lisboa 32 voos com 6351 passageiros.