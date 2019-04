Auchan quer crescer em Portugal com aposta nos produtos de casa e decoração

A Auchan Retail Portugal lançou hoje, dia 2 de abril, em Lisboa, a sua nova marca de referência de produtos para casa, a Actuel.

Apesar de a marca já estar presente no mercado nacional desde há três anos, a partir de hoje passa a estar disponível em todos os híper e supermercados da cadeia de distribuição francesa em território nacional, que o grupo diz serem 33, mais uma dezena de lojas de proximidade My Auchan, de menor dimensão e, portanto, apenas com uma parte do sortido da marca Actuel.

Conforme explicou Anahi Sequeira, gestora de produto da linha casa e decoração da Auchan, a marca Actuel expande a sua presença em Portugal com duas colecções de origem, a ‘Green Addict’, “com cores verdes, ligações aos trópicos e à natureza”, e a ‘Nordic Bohemian’, “um tema a pensar nos países nórdicos, com motivos étnicos e tons mais escuros”.

A marca Actuel já representa cerca de 60% das vendas dos produtos de cozinha de toda a rede de distribuição do Grupo Auchan em Portugal.

Agora, com esta expansão da marca dos produtos específicos de cozinha, para os produtos de têxteis-lar, de quarto e de cama, e para as casas de banho, em suma, para todas as divisões da casa, espera-se um crescimento das vendas dos produtos da marca Actuel.

Questionada pelo Jornal Económico sobre quais as perspectivas de eandas do Grupo Auchan com a expansão da marca Actuel em Portugal, Isabel Dias, directora de marca da Auchan, escusou-se a revelar esses valores, embora tenha assegurado que “a marca terá uma boa representatividade em termos de vendas e irá aportar valor no segmento de produtos para casa e para a cozinha”.

“A marca Actuel vai ter espaços próprios, áreas experienciais, em cada um dos hiper e supermercados da Auchan em Portugal, assim como nas lojas de proximidade My Auchan, o que até nos vai ajudar ao processo de transformação em curso nas nossas lojas, que queremos cada vez mais transformar numa experiência mercadológica para o nosso cliente, para que o consumidor tenha mais experiências e mais satisfação ao fazer as suas compras”, destacou Isabel Dias, reconhecendo que a oferta disponível da Actuel nas lojas My Auchan será parcelar devido a questões de espaço.

A mesma responsável observou ainda que a Actuel “é uma marca moderna, que acompanha as novas tendências em termos de ‘design’ e de padrões, que será alvo de um constante trabalho de renovação e de inovação, e com uma apurada escolha de materiais, em particular nos materiais biológicos e descartáveis”.

“Sendo uma marca de posicionamento pelo preço baixo, acaba por se tornar acessível, em comparação com o que os grandes especialistas de grandes marcas deste segmento disponibilizam no mercado em Portugal”, acredita Isabel Dias.

A marca Actuel tem neste momento cerca de 400 referências de produtos, divididas pelas duas coleções referidas, mas este número deverá crescer no futuro, uma vez que está previsto o lançamento de mais uma colecção para a próxima época outono/inverno, a designar ‘Home Sweet Home’, além de uma outra para o Natal.

Desta linha de produtos Actuel, cerca de 40% são assegurados por produtores nacionais: Silampos e Celar, nos artigos de cozinha; Mundo Têxtil e Bom Dia, nos têxteis-lar; Vista Alegre e SPAL nas louças; e Estamparia Adalberto, nas roupas de cama, por exemplo.

Os restantes 60% das referências da Actuel provêm do estrangeiro, em especial da Ásia, com destaque para a China, Índia e Paquistão.

De fora do espetro da Actuel, pelo menos para já, estão os artigos de mobiliário.

Refira-se que o Auchan dispõe neste momento de uma gama de produtos de casa e lar que ronda entre as 3.500 e as 4.000 referências, incluindo as da linha Actuel.

Além da aposta no binómio qualidade/baixo preço da Actuel, à imagem do posicionamento da concorrente já presente no mercado Casa Continente, da Sonae, a nova aposta da Auchan pretende responder a um crescente mercado que privilegia o investimento no lar em Portugal.

Esta tendência ‘pós-troika’ pode ser atestada, entre outros exemplos, com as expansões do IKEA, a aposta da rede De Borla neste segmento ou a prevista entrada no mercado nacional da Kinda Home, uma marca de mobiliário e decoração, pertencente ao Grupo Nuvi, com presença em Angola, que pretende abrir duas lojas até ao final deste ano, uma em Lisboa e outra no Porto.

A Actuel assume-se também como “uma marca responsável, que inclui uma linha de descartáveis ecológicos”, incluindo “pratos e tigelas de bagaço de cana de açúcar, um recurso renovável e natural, e o material é biodegradável após o uso e compostável”.

“Copos de papelão cobertos com um filme de origem biológica compostável e talheres feitos de madeira de florestas geridas de forma sustentável” são outros exemplo de que a Auchan pretende seguir o objetivo de “acabar com os plásticos de utilização única”.