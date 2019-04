Augusto Santos Silva desloca-se hoje à Madeira

Dos 27 feridos que se encontravam no hospital, soube-se esta manhã que 9 já tiveram alta hospitalar. Uma das vítimas que ontem deu entrada no Hospital Nélio Mendonça, no Funchal, e que se encontrava internada na unidade de cuidados intensivos acabou por falecer, notícia que foi dada ainda ontem e que fez aumentar o número de mortos apurados no local de 28 para 29.