“Aumento de capital foi um excelente indicador de ‘feedback’ face ao plano”, diz CEO da EDP

O aumento de capital de 1.525 milhões de euros concluido esta quarta-feira pela EDP Renováveis (EDPR) representou um sinal positivo dos mercados em relação ao novo plano estratégico para 2021-2025 apresentado pelo grupo EDP na semana passado, afirmou o CEO da elétrica portuguesa, Miguel Stilwell d’Andrade.

“Esta operação foi um excelente indicador de feedback face ao plano que apresentámos há dias”, disse o CEO da EDP Energias de Portugal e da subsidiária, num comentário escrito. “Há confiança e vontade em acompanhar a EDP neste percurso”, frisou.

A EDP Renováveis colocou 88,25 milhões de ações ao preço de 17 euros por ação, menos 9,3% face ao preço de fecho de 2 de março, anunciou hoje a empresa. Esta venda representa 10,1% do capital social da EDPR.

Com esta operação, o grupo EDP reduziu a sua participação de 82,6% para 75,1% na empresa de energias renováveis.

As ações da EDPR afundam esta quarta-feira 9,18% para 17,02 euros, ajustando ao preço do aumento de capital, enquanto as da EDP descem 3,67% para 4,596 euros cada. Pressionado por estes dois ‘pesos pesados’, o índice PSI 20 recua 1,74%.

O objetivo do aumento de capital é financiar parcialmente o plano de investimento da EDP Renováveis no valor de 19 mil milhões de euros com o objetivo de implementar 20 gigawatts de renováveis até 2025. Incluindo este valor, o grupo EDP pretende investir no total 24 mil milhões de euros até 2025.