Aumento do preço do petróleo é “ameaça” para o crescimento económico da Espanha e da Zona Euro

“O petróleo, outra ameaça mais para o crescimento económico da Espanha e da Zona Euro”. Assim se intitula um artigo publicado hoje no jornal “El Economista”, no qual se sublinha que o preço do petróleo já subiu cerca de 50% desde dezembro de 2018 e que “a Espanha paga 4.700 milhões de dólares por cada 10 dólares de aumento no preço do petróleo”.

“É verdade que o crude partia de um nível relativamente baixo (50 dólares por barril de Brent), mas os aumentos levaram esta matéria-prima a superar os 75 dólares na semana passada. O preço do ‘ouro negro’ está a aproximar-se de níveis que poderão começar a ser negativos para a economia mundial e, sobretudo, para os países que são importadores líquidos de crude como a Espanha”, alerta o mesmo jornal.

O aumento do preço do petróleo poderá assim colocar em causa o crescimento do PIB da Espanha, a par da desaceleração do crescimento mundial e do comércio global que já estão a gerar efeitos, aliás, no crescimento da Zona Euro. “Um petróleo caro juntamente com a desaceleração global pode ser uma combinação perigosa”, realça o jornal espanhol, apontando para a possibilidade de “a alta do preço do ‘ouro negro’ se prolongar no tempo” como um factor de preocupação.