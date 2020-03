Autarcas da Moita e Seixal não acreditam em consenso sobre aeroporto do Montijo

O primeiro-ministro vai esta quarta-feira reunir-se em São Bento com seis presidentes de municípios afetados pela construção do aeroporto do Montijo – Alcochete, Barreiro, Lisboa, Moita, Montijo e Seixal –, num encontro que contará ainda com a presença de Pedro Nuno Santos.

O jornal “Público” escreve na edição de hoje que os autarcas que não acreditam no “milagre” do consenso sobre a nova base aérea na Margem Sul. Os eleitos comunistas da Moita e do Seixal estão mais recetivos à hipótese de alterar a localização para Alcochete.

“Não tenho expectativa de que, por milagre, saia uma solução para esta diferença de opiniões”, disse ao diário Rui Garcia, presidente da Câmara Municipal da Moita e ainda presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal.

Ainda assim, Rui Garcia e Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, elogiam a iniciativa de António Costa de os chamar para uma reunião de emergência que visa encontrar pontos de entendimento.

“Espero que após a reunião se esteja a falar de Alcochete em vez do Montijo”, refere Joaquim Santos. “Até ao momento, não surgiu nenhum dado novo nesta equação. E se não há nada novo nesta equação, com que fundamento podemos nós alterar a nossa posição?”, questionou-se Rui Garcia sobre o assunto.