Autarquia do Funchal assume missão de preservar património identitário da cidade

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, destacou o trabalho que o executivo tem feito na Zona Velha, e assumiu como missão a preservação do património histórico da cidade, durante um debate sobre ‘Deveres de preservação e defesa da Zona Velha da cidade do Funchal’.

O autarca sublinhou que a primeira Área de Reabilitação Urbana da Madeira, que foi criada em 2015, envolve a Zona Velha da cidade, e “estabelece condições de reabilitação do património edificado muito favoráveis, com benefícios fiscais e isenções de taxas urbanísticas, e viabilizando ainda fontes de financiamento nacionais para o efeito, como é o caso do IFRRU”.

Miguel Gouveia acrescentou também o trabalho que tem sido feito na promoção de habitação na Zona Velha, para além da reabilitação da Capela da Boa Viagem, a criação do Balcão de Cristal, e a promoção de eventos como por exemplo o Fica na Cidade.

“Através da Fiscalização Municipal, temos ainda procurado harmonizar a coexistência de espaços comerciais e espaços habitacionais, para que possa existir prosperidade económica, mas aliada à qualidade de vida de quem ali habita”, referiu o autarca.