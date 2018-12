Autarquia do Funchal dá luz a verde a alargamento do Caminho do Jamboto

A reunião de câmara do Funchal deu início ao procedimento que vai permitir realizar o alargamento do Caminho do Jamboto. O município decidiu ainda abrir concursos internos de acesso à carreira de fiscal municipal.

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, referiu que o atual Governo Regional não celebrou até hoje qualquer contrato-programa proposto pelo município, e lembrou que a autarquia enviou um conjunto de 11 investimentos de interesse público e local, para serem inscritos no Orçamento Regional de 2019, onde se incluía o alargamento do Caminho de Jamboto, mas ainda não teve qualquer tipo de resposta.

“Não é por isso que deixaremos de fazer obra com os nossos próprios meios, a nossa própria capacidade de investimento e verbas exclusivamente municipais”, adiantou o autarca.

O município vai ainda promover 10 fiscais e contratar 4 novos colaboradores. Miguel Gouveia diz que em 2018 a autarquia valorizou os salários dos trabalhadores, abriu duas dezenas de procedimentos concursais, consolidou 50 situações de mobilidade intercarreiras, regularizou precários, e reorganizou a estrutura orgânica da Câmara Municipal do Funchal.