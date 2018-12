Autarquia do Funchal nega perseguição a funcionários e acusa MPT de falta de seriedade

O executivo camarário do Funchal condenou a falta de seriedade do MPT Madeira quando diz que a Câmara Municipal persegue funcionários. O município acrescenta que vai recorrer às instâncias legais.

“Consideramos deplorável a posição pública assumida esta terça-feira, uma vez mais, pelo MPT-Madeira”, referiu a Câmara Municipal do Funchal.

O executivo da autarquia do Funchal diz que o partido “tenta alimentar o delírio” de ser “uma entidade séria e moralista” quando toda a gente sabe que à “falta de qualquer proposta ou de qualquer ideias, as acusações do MPT-Madeira são uma vergonha que não é para levar a sério”.

Para a autarquia do Funchal acusações como as que fez o MPT Madeira “são graves” e que por isso merecem uma tomada de posição pública “em nome do bom senso, da honestidade intelectual e do respeito por si próprio e pelas instituições”.

A Câmara do Funchal diz que o MPT Madeira “não pode ter provas daquilo que não existe” acrescentando que a autarquia vai reportar a situação às estâncias legais.