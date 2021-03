Autárquicas. Marques Mendes alerta para eleições “fortemente bipolarizadas”

No que toca às autárquicas, Luís Marques Mendes considerou que as coisas “já se começam a mexer” e anunciou, no seu habitual espaço de comentário ao domingo, que da parte do CDU, Maria das Dores Meira será candidata em Almada e Carlos Humberto, ex-Presidente da câmara municipal do Barreiro, vai voltar a candidatar-se ao município. Estas duas aposta representam a “aposta forte” de reconquistas estas duas câmaras “icónicas”.

Quanto à coligação PSD/CDS, o conselheiro de Estado reconhece a “aposta fortíssima” sobretudo em Lisboa e Coimbra, e relativamente ao PS, embora não tenha ainda divulgado nomes (só o deverá fazer em junho depois do congresso), Marques Mendes adianta que o partido tem fortes intenções de a câmara em Setúbal, ao PCP, e na Guarda ao PSD

Entretanto, em Lisboa, Bloco de Esquerda, Chega e Iniciativa Liberal apresentaram esta semana os seus candidatos. “Admito que tenham expectativas altas, em especial o Chega e a IL depois do “sucesso” nas presidenciais”,porém, Marques Mendes alerta que “vão correr riscos políticos enormes”.

“Por uma razão simples: esta eleição vai ser fortemente bipolarizada”, disse, explicando que vai haver voto útil à esquerda e à direita para Fernando Medina e em Carlos Moedas. “Não restará grande espaço para as candidaturas dos pequenos partidos”, explicou.

É nesse sentido que Marques Mendes considera que, enquanto Moedas irá sempre terminar a corrida como um “vencedor”, mesmo que não consiga tirar a câmara ao PS, o mesmo já não se pode dizer de Fernando Medina: “Se perder é um problema sério para a sua carreira e para o PS, e até pode haver uma crise política”. E se ganhar (e se recuperar a maioria absoluta), pode até vir a dar um salto na carreira e aspirar a ser “candidato presidencial apoiado pelo PS em 2026”, disse. Isto, claro, se António Costa não tiver aspirações presidenciais.