Autárquicas: Miguel Gouveia conta com apoio de PS, BE, PAN, PDR, NOS Cidadãos e MPT para candidatura à Câmara do Funchal

O atual presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, contará com o apoio do PS, BE, PAN, PDR, NOS Cidadãos e MPT para a sua candidatura à Câmara Municipal do Funchal nas eleições autárquicas, avançou o Diário de Notícias da Madeira, e confirmada pelo presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, na sua página oficial na rede social Facebook.

O presidente do PS Madeira referiu na sua página oficial no Facebook que o acordo fechado entre PS-BE-PAN-PDR-NOS Cidadãos-MPT, “é um sinal fortíssimo” de união no apoio a Miguel Silva Gouveia. Cafôfo disse ainda que Miguel Gouveia está a fazer “um trabalho de grande competência” enquanto presidente da autarquia do Funchal, e é “o único candidato com um projeto credível, sério e rigoroso para o futuro do Funchal”.

Nas eleições autárquicas de 2017 Paulo Cafôfo, tinha concorrido à Câmara do Funchal, como independente, numa lista que incluía Miguel Gouveia (que se tornaria vice-presidente da autarquia do Funchal), com o apoio do PS, BE, JPP, PDR, e Nós Cidadãos.

Contudo Paulo Cafôfo acabou por renunciar ao mandato como presidente da Câmara do Funchal, em 2019, para se candidatar à presidência do Governo da Madeira, nas eleições regionais, como independente e cabeça de lista do PS Madeira, elevando Miguel Gouveia à presidência da autarquia do Funchal.

Agora é a vez de Miguel Gouveia concorrer à presidência da Câmara do Funchal em 2021, como independente. Contudo existem alterações no partidos face às anteriores coligações feitas pela candidatura de Cafôfo.

Comparado com as eleições autárquicas de 2017, saem JPP, e entram PAN e MPT, que saíram da coligação em 2017, mas que tinham estado na coligação de 2013.

Em 2013, Cafôfo tinha concorrido à presidência da Câmara do Funchal, como independente, e com Miguel Gouveia também na lista, com o apoio de PS, BE, PND, MPT, PTP, PAN.