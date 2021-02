Autoeuropa continua a liderar ranking, mas 10 maiores exportadoras nacionais venderam menos 24% em 2020

A Volkswagen Autoeuropa foi pelo segundo ano consecutivo a maior empresa exportadora de bens em Portugal. Depois de ter liderado este ranking durante mais de uma década, e de ter sido ultrapassada em 2019, a Petrogal manteve a segunda posição em 2020, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segue-se a Navigator Company, a Bosch Car Multimedia Portugal, e a Continental Mabor – Indústria de Pneus.

O ‘top 10’ é também composto pela Faurécia – Sistemas de Escapes Portugal, e a PSA de Mangualde, distrito de Viseu. A fechar este ranking estão a Visteon Electronics Corporation, A Aptivport Services, e a Eberspacher Technology Portugal.

No total das exportações nacionais, as 10 maiores exportadoras pesaram 18,4% em 2020, com um valor de 9.897 milhões de euros. Entre 2019 e 2020, as 10 maiores exportadoras de bens perderam 24,2% em termos de valor exportado.

E quais são os principais mercados destas 10 empresas? A Alemanha surge na primeira posição com um peso de 21%, seguida de Espanha com 16% e de França com cerca de 12%.

Seguem-se o Reino Unido (8%), Estados Unidos da América (7%), Itália (4%), Bélgica e Países Baixos (ambos com 2,5%), Marrocos e Gibraltar (1,8%).

As exportações nacionais de bens afundaram 10,2% em 2020 face a 2019 para 53,7 mil milhões de euros, impactadas fortemente pela venda de combustíveis. Já as importações recuaram 15,2% para 67,8 mil milhões de euros.

“Desde 2009 que as exportações de bens não apresentavam uma variação homóloga negativa”, destacou o INE nos dados divulgados a 9 de fevereiro.

Analisando as 10 maiores importadoras de bens, a Petrogal surge na primeira posição, o que se deve à compra de petróleo bruto pela empresa para transformar em combustível nas suas duas refinarias em Sines e Matosinhos.

Segue-se a Volkswagen Autoeuropa, com a compra de componentes para fabricar os seus automóveis na fábrica de Palmela, distrito de Setúbal.

Seguem-se duas retalhistas: Pingo Doce e Lidl. Na quinta posição surge a Galp Gás Natural, que compra o gás a países exteriores, como a Nigéria e a Argélia.

A fechar este ranking estão a Faurécia – Sistemas de Escapes Portugal; a transportadora aérea TAP; a Peugeot Citroen Automíveis Portugal; a Mercedes Benz Portugal; a Bosch Car Multimedia Portugal.

E a que países é que estas 10 empresas compram bens?

A Alemanha volta a surgir no topo da lista, com um peso de 22%, seguida de Espanha (13,6%) e da Nigéria (10,8%), país a que Portugal compra gás natural, por exemplo.

Segue-se o Brasil (9%), França (5%), Reino Unido (4%), Angola (3%), Guiné Equatorial (3%), Estados Unidos (3%) e Arábia Saudita (2,9%).

No caso das 10 maiores importadoras, pesaram 14,6%, num valor de 9.925 milhões de euros, nas importações totais nacionais. Entre 2019 e 2020, o valor importado das 10 maiores recuou 36,6%, segundo o INE.