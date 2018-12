A Autoeuropa está em risco de parar a produção, de forma parcial ou mesmo total, durante a presente semana, apurou o Jornal Económico junto de diversas fontes ligadas ao processo.

Esta decisão terá de ser tomada em função do insucesso, ocorrido na passada sexta-feira, dia 30 de novembro, do processo negocial entre estivadores do SEAL – Sindicato de Estiva e Atividades Logísticas e operadores do porto de Setúbal, mediado pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

