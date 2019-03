Automóvel: AAP revela crescimento de 17,9% em fevereiro

A Associação Automóvel de Portugal representante oficial das marcas a operar no país, de veículos novos de duas rodas, triciclos e quadriciclos, registou um crescimento de 17,9% em fevereiro de 2019, face a igual mês de 2018, revelou esta segunda-feira em comunicado.

No total foram matriculadas mais 1.928 unidades, sendo que o mercado dos motociclos com mais de 125 centímetros cúbicos de cilindrada registou um aumento de 39,5% face ao mês homólogo de 2018. Em termos acumulados, nos primeiros dois meses de 2019, foram matriculados 3.983 veículos em Portugal, o equivalente a um crescimento homólogo do número de unidades matriculadas de 18,3%.

No mercado de ciclomotores novos matriculados pelos representantes oficiais das marcas foram registadas 129 unidades em fevereiro de 2019, tendo apresentado uma variação de 5,7% face ao mês homólogo de 2018. No total dos dois primeiros meses de 2019, foram matriculados 253 ciclomotores, o que representou uma quebra de 11,5% face a igual período do ano anterior.

No que diz respeito aos motociclos, o mês de Fevereiro de 2019 registou matriculados em Portugal 1.718 unidades, o que significou um aumento de 19% face a igual mês de 2018. Em termos acumulados, de janeiro a fevereiro de 2019, o número de veículos matriculados cresceu 19,4% face ao período homólogo do ano anterior, tendo sido colocados em circulação 3.502 novos motociclos.

Os motociclos de cilindrada até 125 centímetros cúbicos registaram, em fevereiro de 2019, um total de 754 unidades matriculadas em Portugal, num acréscimo de 0,1% face ao mês homólogo de 2018. Quanto ao número acumulado de motociclos na mesma cilindrada, foram matriculados nos dois meses de 2019, 1.600 unidades, o que representou um aumento de 14,4% face a igual período do ano anterior.

Os motociclos de cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos colocados em circulação pela primeira vez em Portugal registaram, no mês em análise, um total de 964 unidades, o que representou um acréscimo de 39,5% face ao mês homólogo de 2018. Em termos acumulados, de Janeiro a Fevereiro de 2019, as matrículas deste tipo de veículos totalizaram 1.902 unidades, o que se traduziu num aumento de 24,0 por cento em relação ao período homólogo de 2018.

Já os quadriciclos situaram-se nas 71 unidades matriculadas em fevereiro de 2019, numa subida de 10,9% face ao igual mês de 2018. Nos primeiros dois meses de 2019 as matrículas de quadriciclos registaram um aumento de 45,8% em relação ao período homólogo de 2018, tendo sido matriculados 207 quadriciclos.