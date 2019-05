Autoridade da Concorrência realiza buscas nos hospitais CUF, Luz e Lusíadas

A Autoridade da Concorrência (AdC) está a realizar diligências de busca e apreensão em nove entidades ligadas ao setor da Saúde, confirmou o Jornal Económico junto de fonte oficial. A informação avançada pela “SIC Notícias” dá conta de os visados são hospitais privados da rede CUF, Luz e Lusíadas por suspeitas de concertação entre estes três grupos relacionadas com os acordos com o Instituto de Proteção e Assistência na Doença (ADSE).

O processo está em segredo de justiça, pelo que a AdC não confirma nem desmente se é esse o motivo ou a identidade das empresas. No entanto, adiantou ao semanário que as unidades hospilares “suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas do direito do consumidor” se encontram na zona da Grande Lisboa, do Porto e do Algarve.

Os ‘atritos’ entre a ADSE e a tripla de privados começaram quando o subsistema de saúde público exigiu a devolução de 38 milhões de euros, que tinham sido cobrados a mais pelos hospitais privados.

Segundo a estação televisiva de Carnazide, a AdC encontra-se a investigar a decisão tomada, no passado mês de fevereiro, pelos hospitais privados, quando anunciaram que iriam suspender a convenção com o subsistema de saúde do Estado, sendo que, poucos dias depois, acabaram por retroceder e manter esse acordo.