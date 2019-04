Autoridades da Alemanha investigam Mercedes por suspeitas de software que ludibriava emissões

A autoridade para o setor do automóvel da Alemanha (KBA) está a investigar a Daimler, proprietária da Mercedes-Benz, por suspeitas de que 60 mil carros da marca Mercedes estarem equipados com software que ludibriava as emissões que provinham dos respectivos automóveis, avança a Reuters, citando um trabalho realizado pelo Bild.

Um porta-voz da Daimler disse que o fabricante de automóveis está a verificar esses factos e a cooperar com a KBA. Em causa, refere a Bild, está software instalado nos Mercedes-Benz GLK 220 CDI, entre 2012 e 2015, depois de testes terem mostrado que os limites de emissões só são cumpridos quando uma determinada função é activada.