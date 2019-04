Autoridades de Transportes vão receber financiamento de mais 1,150 milhões de euros

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética vai lançar hoje, dia 16 de abril, três novas linhas de financiamento, provenientes do Fundo para o Serviço Público de Transportes.

Estas linhas de financiamento comportam um valor 1,150 milhões de euros, destinadas às CIM – Comunidades Intermunicipais, municípios e operadores de transporte.

“As novas linhas de financiamento permitem apoiar o processo de capacitação das autoridades de transporte, projetos para a implementação de transporte flexível em zonas de baixa densidade, bem como a aquisição de sistemas e aplicações eletrónicas de informação, interação e serviço ao público”, adianta um comunicado do Ministério do Ambiente.

Segundo o mesmo documento, “no que respeita à capacitação das autoridades de transporte, o apoio previsto é de 300 mil euros para a contratualização do serviço público de transportes, que abrange assessoria técnica, ações de formação e implementação de sistemas de informação”.

O comunicado do Ministério do Ambiente destaca que, “no apoio à implementação de transporte flexível, serão disponibilizados 500 mil euros, para desenvolvimento de aplicações ou plataformas eletrónicas, para gestão de pedidos, no âmbito deste tipo de transporte”.

“As candidaturas podem ainda abranger a realização de projetos e estudos sobre procura, gestão de percursos, capacidade de oferta e modelo de financiamento do serviço destinado a zonas dispersas e de baixa densidade populacional”, esclarece o documento em causa.

O ministério liderado por João Pedro Matos Fernandes acrescenta que este pacote de apoio “inclui ainda uma linha de financiamento de 350 mil euros, destinada a municípios com operadores internos e operadores de serviço público de transporte coletivo de passageiros”.

“As Comunidades Intermunicipais, municípios e operadores poderão submeter as candidaturas ‘online’, até 31 de maio de 2019, através dos ‘sites’ oficiais do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) bem como do Grupo de Trabalho para a Capacitação das Autoridades de Transportes (GTAT)”, informa o referido comunicado.