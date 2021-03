Avaliação da casa cai 1,3% na Madeira

A avaliação bancária da habitação, na Madeira, caiu 1,3%, em janeiro, para os 1.167 euros por metro quadrado, face ao mês anterior, e subiu mais 3,4% quando comparado com o período homólogo, de acordo com a Direção Regional de Estatística (DREM).

O valor dos apartamentos ficou fixado em 1.170 euros por metro quadrado, menos 1,8%, face ao mês anterior, e mais 3,2% comparado com o ano passado. As moradias, atingiram os 1.161 euros por metro quadrado, tendo registado uma subida de 0,3%, comparado com o mês passado e valorizaram 5% face ao ano anterior.

No Funchal a habitação ficou avaliada em 1.440 euros por metro quadrado, mais 1,8% face ao mês passado, e mais 8,7% comparado com o ano anterior.