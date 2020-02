Avaliação bancária das casas atinge novo máximo: 1.330 euros por metro quadrado

O valor médio de avaliação bancária foi de 1.330 euros em janeiro de 2020, mais nove euros que o observado em dezembro. Este valor representa um aumento de 0,7% relativamente a dezembro de 2019 e de 8,5% face ao mesmo mês do ano anterior, segundo os dados divulgados, esta quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os novos dados revelam que o valor do metro quadrado subiu pelo 34.º mês consecutivo, atingindo um novo máximo.

A nível regional, a maior subida face ao mês anterior registou-se no Alentejo (1,2%), a única descida (ligeiroa) foi observada na Região Autónoma da Madeira (menos 0,1%). Em comparação com o período homólogo, o valor médio das avaliações cresceu 8,5%. A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se no Norte (9,2%) e a menor foi registada na Região Autónoma da Madeira (6,7%).

No que toca aos apartamentos verificou-se também uma subida. No mês em análise, o valor médio de avaliação bancária de apartamentos foi 1.420 euros por metro quadrado aumentando 10,2% relativamente ao mês homólogo. O valor mais elevado foi observado na região do Algarve (1.750 euros por metro quadrado) e o mais baixo no Centro (1.112 euros por metro quadrado ).

Comparativamente com o mês anterior, o valor subiu 0,9%, tendo o Alentejo apresentado a maior subida (3,1%) e a Região Autónoma da Madeira e o Algarve as

únicas descidas (0,3%).