A promotora imobiliária Avenue vai investir 190 milhões de euros para oferecer à cidade de Lisboa 70 mil metros quadrados de escritórios. A construção do EXEO Office Campus já se encontra em andamento, num complexo constituído por três edifícios: o Lumnia, com oito pisos e cerca de 30 mil m2 de área bruta de construção, tem a sua conclusão prevista para o segundo semestre de 2021, ano em que arranca a construção do Aura, um edifício com 11 pisos e cerca de 17 mil m2. Em 2022 terá início a construção do Echo, com aproximadamente 21 mil m2 e sete pisos, estando a conclusão do projeto previsto para meados de 2023.

“O objetivo deste modelo é o arrendamento de todo o espaço, que tem uma procura predominante de empresas de IT e novas tecnologias, que acaba por ser muito do perfil do Parque das Nações”, afirma em entrevista ao Jornal Económico, Aniceto Viegas, diretor-geral da Avenue. O responsável explica que na base da realização deste projeto esteve o facto de que em 2018 “o mercado de escritórios estava com muito pouca oferta”.

