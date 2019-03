Avião cargueiro: a (nova) discórdia entre PSD e PS na Madeira

O avião cargueiro têm-se tornado (um novo) campo de batalha político entre o PSD e o PSD na Madeira. Enquanto que os sociais democratas reclamam por um apoio estatal à ligação aérea de carga, tal como acontece com os Açores, os socialistas lembram que o executivo madeirense foi o responsável por liberalizar a rota aérea neste setor e que se actualmente o Governo Regional subsidia esta ligação é devido à sua incompetência e por não ter acautelado essa liberalização com uma opção de serviço público.

A visita dos deputados da Assembleia da República do PSD à unidade de exportação de anona, em Santana, voltou a abrir o debate relativo ao apoio ao avião cargueiro. Se o PSD, através de Rubina Berardo, protestou contra a falta de apoio ao avião cargueiro da Madeira, face ao Açores, apelando a sinergia entre estes mercados agroalimentares, o PS conta uma história diferente.

“O Governo Regional do PSD Madeira optou por uma liberalização total no mercado de transportes aéreos entre a Madeira e o continente, com regras da concorrência num mercado aberto a todos os operadores, pelo que, devido a essa situação, cessaram as obrigações de serviço público”, esclareceu o PS.

O líder parlamentar do PS Madeira, Victor Freitas, voltou a lembrar que nos Açores se optou por um modelo onde vigora obrigações de serviço público, exclusivamente para o transporte de carga aérea e correio, na rota Lisboa/ Terceira/Ponta Delgada/Lisboa ou Lisboa/Ponta Delgada/Terceira/Lisboa, de modo a garantir a prestação do serviço de transporte aéreo de carga e correio entre o Continente e os Açores.

Devido a isso Victor Freitas atribuiu responsabilidades exclusivamente ao Governo Regional pelo atual estado do transporte aéreo de carga.

“O Governo Regional do PSD até ao momento, não tomou qualquer iniciativa para alterar o modelo de transporte de carga aérea”, afirmou o socialista, acrescentando que o executivo madeirense “não acautelou” uma liberalização aérea com Opções de Serviço Público para correio e carga aérea.