Avião mais vendido do mundo caiu duas vezes em seis meses. O que se sabe sobre o Boeing 737 Max 8?

Uma das maiores fabricantes mundiais de aeronaves, a Boeing, tem no seu portfolio aquele que é atualmente o avião mais vendido, o Boeing 737 Max 8. Este apresenta uma série de vantagens em relação à concorrência, que o leva a ser o modelo preferencial de diversas companhias aéreas, sobretudo ‘low cost’, contudo, a queda de um 737 Max 8, operado pela Ethiopian Airlines, que matou 157 pessoas a 10 de março, levou dezenas de companhias a suspender a utilização deste modelo. Com o episódio deste domingo, o futuro desta aeronave poderá estar comprometido, mas o que se sabe sobre o acidente e sobre o 737 Max 8?

O que já se sabe do acidente do avião da Ethiopian Airline?

O último avanço conhecido na investigação à queda do Boeing 737 Max 8, no domingo, foi o encontro das duas caixas negras. O avião partiu da capital etíope, Adis Abeba, com destino à capital do Quénia, Nairobi, tendo caído poucos minutos depois numa zona chamada Hejeri, perto da cidade de Bishoftu, a cerca de 42 quilómetros a sudeste da capital da Etiópia.

Agora, com as caixas negras detetas, uma que contém dados técnicos do voo e outra que regista as conversas no cockpit, a investigação deverá estar mais facilitada. Contudo, segundo a Lusa, um responsável da aviação, citado pela agência Associated Press sob anonimato, adiantou, no entanto, que as caixas ficaram parcialmente destruídas.”Vamos ver o que conseguimos, o que será possível recuperar”, disse.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas este é o segundo acidente envolvendo um Boeing 737 MAX desde outubro de 2018.

Entretanto, as identidades das vítimas do acidente do avião da Boeing, que levava a bordo 157 pessoas de 35 nacionalidades diferentes, começam a ser reveladas. Três médicos austríacos, o cofundador de uma organização humanitária, um embaixador, a mulher e o filho de um deputado Eslovaco ou um professor universitário canadiano nascido na Nigéria são algumas das vítimas da queda do avião. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão confirmou que seguiam a bordo cinco cidadãos alemães, incluindo uma funcionária da agência das Nações Unidas para as migrações. Também as autoridades chinesas confirmaram a existência de oito cidadãos chineses no avião, entre os quais dois trabalhadores das Nações Unidas.

Quando ocorreram os outros acidentes com um 737 Max 8?

O primeiro acidente com um avião desta tipologia ocorreu ao largo da costa da Indonésia, em circunstâncias semelhantes, em 29 de outubro de 2018, e resultou também na morte de todos os ocupantes. Tratava-se do voo 610 da Lion Air que ligava Kuala Lumpur a Singapura, mas que se despenhou no mar de java, na Indonésia, 13 minutos após ter levantado voo. Morreram 189 pessoas, entre passageiros e tripulação.

Aquando deste primeiro acidente, foi anunciado que o Boeing 737 Max 8 está equipado com um software que obriga o nariz do avião a baixar demasiado em determinadas circunstâncias, segundo a “Bloomberg”. Alegadamente, alguns pilotos disseram, então, não ter conhecimento desse software. A Boeing, prontamente, garantiu que o acidente de outubro não deveu a esse sistema e anunciou diretrizes adicionais para as companhias substituírem esse software, que consistia num sistema automatizado do aviaõ.

Agora, com o acidente na Etiópia este modelo da Boeing está a sob escrutínio.

Desde quando o Max 8 anda a ‘rasgar’ os céus?

A Boeing fabrica aviões 737 há mais de 50 anos, sendo que o primeiro tornou-se no avião comercial mais vendido do mundo em 1967. O atual Max 8 é a quarta geração do famoso Boeing 737, tendo levantado voo pela primeira vez em 2017 num voo entre Kuala Lumpur e Singapura, quando a ‘low cost’ indonésia Lion Air começou a operar com este modelo.

Quantas companhias compraram um 737 Max 8?

A carteira de encomendas do Max 8 ultrapassa as 5.100 unidades, sobretudo por parte das companhias aéreas ‘low cost’. Ao todo, há mais de 80 operadoras a encomendar este avião, segundo a “Bloomberg”, incluindo também algumas versões de outras gerações do 737 (Max 7, 9 e 10). Desde a janeiro, a Boeing anunciou já ter entregue 350 Boeing 737 Max 8, facilmente reconhecido pela sua fuselagem estreita, sendo que as companhias chinesas correspondem a cerca de 20% das entregas mundiais. As companhias aéreas Southwest Airlines, American Airlines, Air Canada, Nowergian Air e FlyDubai são as principais operadoras do Boeing 737 Max 8.

O que distingue o 737 Max 8 de outros aviões, para o tornar no avião mais vendido do mundo atualmente?

O Boeing 737 Max 8 distingue-se das outras aeronaves, sobretudo, por ter motores maiores e menos ruidosos, elevados níveis de automação, por utilizar menos combustível e por ter uma eficiência de distância percorrida maior (até 3.550 milhas, que corresponde a 6.570 quilómetros). De acordo com a agência “Efe”, este avião garante uma redução no combustível e, por conseguinte, nas emissões de dióxido de carbono face às gerações anteriores dos 737 da fabricante de Chicago, EUA.

A envergadura do Max 8, lançado pela Boeing para concorrer diretamente contra a procura do A320neo da Airbus, é muito semelhante à de um jato mas com a vantagem de poder transportar até 210 passageiros.

O preço desta aeronave ronda os 100 milhões de dólares (cerca de 97,8 milhões de euros) e, de acordo com a Boeing, devido à menor necessidade de manutenção face à concorrência, os custos por passageiro diminuem 8%.

Dezenas de companhias aéreas têm suspendido os 737 Max 8 da sua frota, após o acidente na Etiópia. Porquê?

Um dia após o acidente na Etiópia ter morto todas as 157 pessoas a bordo daquele Max 8, a China decidiu suspender o uso dos seus 96 aviões Max que operam no país, bem como a Ethiopian Airlines e outras companhias do México , Brasil, Argentina Singapura, Coreia do Sul, Indonésia e Austrália.

Ao todo, as companhias que já suspenderam os 737 Max 8 das suas frotas são as chinesas Shenzhen Airlines; China Eastern Airlines; Air China; Kunming Airlines ; a etíope Ethiopian Airlines; a Cayman Airways (Ilhas Caimão); a argentina Aerolineas Argentinas; e as indonésias Garuda Indonesia e Lion Air.

Entretanto, outras companhias já se encontram a monitorizar a situação dos seus Max 8, nomeadamente, a norueguesa Norwegian Air Shuttle que opera em Portugal com este modelo; a Flydubai (Dubai); a TUI Group que opera em Portugal com este modelo de avião; a brasileira GOL Airlines; a italiana Air Italy; a russa S7 Airlines; a Silk Air de Singapura e a Southwest Airlines.

Além destas, que outras companhias têm 737 Max 8 “no ar”?

Aeromexico (México); Air Canada (Canadá);American Airlines (Estados Unidos da América); Blue Air (Roménia); China Southern Airlines (China); Comair (África do Sul); Corendon Airlines (Turquia); Eastar Jet (Coreia do Norte); Enter Air (Polónia); Fiji Airways (Ilhas Fiji); Hainan Airlines (China); Icelandair (Islândia); Jet Airways (Índia); LOT Polish Airlines (Polónia); Malindo Air, que pertence à Lion Air (Malásia); Mauritania Airlines (Mauritânia); Okay Airways (China); Oman Air (Omã); Royal Air Maroc (Marrocos) Shandhong Airlines (China); SpiceJet (Índia); Smartwings (República Checa); Sunwing Airlines (Canadá); WestJet (Canadá); Xiamen Airlines (China). Turkish Airlines (Turquia).

Destas quantas operam em Portugal?

Das dezenas de companhias aéreas que detém 737 Max 8 nas suas frotas, apenas quatro operam em Portugal. São elas a polaca Enter Air, a marroquina Royal Air Maroc, a checa Smartwing e a turca Turkish Airlines.

Sabia que pode verificar se vai voar num Boeing 737 Max 8?

Pode mesmo. Se já tem um bilhete, saiba que pode verificar a tipologia da aeronave que o vai transportar nos detalhes da sua reserva – se a reserva for online, muitos sites já indicam de antemão o modelo do avião. Caso contrário, sites como o Flight Stats permitem que se saibam os detalhes dos voos com pelo menos alguns dias de antecedência, incluindo a marca e a tipologia de aeronave em causa.