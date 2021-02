Aviões para executivos. Pandemia provoca queda de 20% nas entregas globais de jatos

Em 2020, as entregas globais de jatos para executivos caíram 20,4%, o que representa 644 aviões, devido à pandemia de Covid-19 e respetivas consequências que paralisaram as viagens aéreas. Ainda assim, a chamada “aviação executiva” está a recuperar mais rapidamente do que as companhias aéreas comerciais, segundo a “Reuters”.

Os dados são da General Aviation Manufacturers Association (GAMA – sigla em inglês) divulgados esta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Embora os fabricantes de jatos para executivos, como a Gulfstream, a Bombardier e a Textron da General Dynamics, estejam a assistir a uma recuperação nas entregas durante os últimos três meses de 2020, a indústria não espera uma recuperação total aos níveis pré-pandémicos ainda este ano.

Para Mike Amalfitano, presidente-executivo da divisão de jatos para executivos da Embraer, “os comportamentos estão a mudar”. “Os compradores não estão a fazer as perguntas que normalmente fariam sobre a aeronave em termos de desempenho. Eles estão focados em saber como é que a aeronave é limpa e sobre a qualidade do ar de que dispõe”, aponta.

As restrições de viagens e a produção pesaram nas entregas do sector, enquanto a procura corporativa permaneceu lenta. No entanto, Tony Lefebvre, diretor de operações da Signature Flight Support, disse estar a assistir a “sinais verdes” na procura por viagens corporativas à medida que as vacinas contra a Covid-19 são lançadas globalmente.