Aviso de vento forte sobe para nível laranja na Madeira

O aviso de vento forte, para esta quinta-feira na Madeira, foi aumentado para laranja.

Sob aviso laranja está a costa norte, com ventos que podem chegar aos 90 km/h. Com este nível de aviso está também costa sul, com rajadas que podem atingir os 90 km/h.

As regiões montanhosas têm também aviso laranja, para vento, que podem atingir os 130 km/h, algo que também acontece com o Porto Santo, embora os ventos tenham uma previsão de atingir os 90 km/h.

Existe para esta quinta-feira um aviso de agitação marítima, que é amarelo, para a costa norte, com ondas que podem chegar aos cinco metros.

O Porto Santo tem também aviso amarelo para agitação marítima, com ondas que podem chegar aos cinco metros.

A previsão meteorológica para esta quinta-feira é de céu muito nublado, com chuva, que deve ser mais intensa e frequente na costa norte e regiões montanhosas, diz o IPMA.

Para o Funchal a previsão é de céu muito nublado, chuva, e vento moderado que pode chegar aos 30 km/h.