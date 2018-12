Bairro dos Viveiros com 28 novos fogos, Quinta das Freiras e Penha de França terão 70 novos fogos

O Bairro dos Viveiros passa a ter 28 novos fogos ao abrigo do programa Amianto Zero. Ao abrigo deste programa a autarquia vai construir 66 novos apartamentos, que envolve uma verba de cinco milhões milhões de euros, a abrange 300 pessoas.

“Em julho, foram concluídos os primeiros oito fogos na Quinta Falcão e esta semana lançámos a primeira pedra das 30 habitações que se seguem em Santo António. Hoje, por seu lado, temos o prazer de inaugurar estes 28 novos apartamentos do Bairro dos Viveiros, em São Pedro, cumprindo a missão que nos tem norteado desde o início”, referiu Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca anunciou ainda dois novos projetos, de 70 novos fogos na Quinta das Freiras e na Penha de França.

Para estes projectos vai ser lançado com a Ordem dos Arquitectos “um concurso de ideias continuando a mudar a perceção daquilo que é a construção de habitação social” na nossa Região.

Cafôfo referiu que a habitação social do funcjla “será feita de espaços humanizados e com qualidade de vida, não de guettos, e por isso criaremos espaços onde as crianças possam brincar e crescer e onde as pessoas idosas possam continuar a aprender e a ser felizes”.