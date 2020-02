Balança comercial da Madeira com superavit de 110 milhões de euros

A balança comercial da Madeira registou um superavit de 110 milhões de euros em 2019. A taxa de cobertura entre importações e exportações chegou aos 168%, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

As exportações na Madeira atingiram os 271 milhões de euros, uma subida de 18% face ao ano anterior, e as importações fixaram-se em 161 milhões de euros, menos 7% quando comparado com o período homólogo.

55% das exportações foram para a União Europeia, enquanto que 87% das importações foram também da União Europeia.

No quarto trimestre as exportações chegaram aos 69 milhões de euros, e as importações aos 36 milhões de euros. O saldo da balanço comercial foi positivo em 32 milhões de euros, e a taxa de cobertura entre importações e exportações ficou nos 191%.