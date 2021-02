Balança comercial da zona euro regista excedente de 234,5 mil milhões de euros em 2020

As exportações de bens da zona euro caiu 9,2%, para 2,131,4, enquanto as importações desceram 10,8%, para 1,897 mil milhões de euros, entre janeiro e dezembro de 2020. Assim, a balança comercial externa da zona euro registou um superavit (excedente) de 234,5 mil milhões de euros em 2020, segundo dados do Eurostat divulgados esta segunda-feira. O valor compara com os 221 mil milhões de 2019.

Segundo o gabinete de estatística europeu, em 2020, a balança comercial entre países membros da zona euro registou um recuo homólogo de 8,9%, para os 1,797 mil milhões de euros.

Na União Europeia (UE), o excedente comercial ascendeu aos 217,3 mil milhões de euros, o que compara com os 191,5 mil milhões verificados em 2019.

As exportações da UE para o resto do mundo ascenderam a 1.931,6 mil milhões de euros, entre janeiro e dezembro de 2020, um recuo homólogo de 9,4%, e as importações recuaram 11,6%, para os 1. 1 714,3 mil milhões de euros.

No último mês de 2020, a zona euro registou um excedente de 29,2 mil milhões de euros no comércio de bens com o resto do mundo, acima dos 22,6 mil milhões de euros no mês homólogo. Já a UE viu o excedente da sua balança comercial externa crescer de 22,1 mil milhões de euros em dezembro de 2019 para os 30,1 mil mil milhões de euros no último mês de 2020.