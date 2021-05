O contrato de financiamento de uma linha de 475 milhões de euros ao Fundo de Resolução (FdR) com vista a dotar este fundo de meios para cumprir a injeção no Novo Banco, acordada contratualmente, é assinado nesta sexta-feira, sabe o Jornal Económico. Depois de muitos avanços e recuos, os bancos esperaram pela autorização do Ministério das Finanças para assinar o contrato de financiamento.

A banca abre assim uma linha de crédito de 475 milhões para ser usada à medida das necessidades do Fundo de Resolução. O contrato de financiamento do sindicato bancário é composto por sete bancos (CGD, BCP, BPI, Santander, Montepio, EuroBic e Crédito Agrícola). Tal como o Jornal Económico avançou, aos 598,3 milhões de euros pedidos pelo Novo Banco face às necessidades de capital apuradas no fim de 2020, o Fundo de Resolução deduziu 147 milhões de euros por divergências com a desvalorização da sucursal em Espanha que já este ano foi acordada vender ao Abanca.

