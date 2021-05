Banco Alimentar inicia hoje campanha de recolha de donativos

O Banco Alimentar contra a fome inicia hoje mais uma campanha a nível nacional de recolha de alimentos, que irá decorrer até ao dia 6 de junho em 21 cidades do país. Devido à pandemia de Covid-19, será impedida a realização da “tradicional” campanha de recolha de alimentos com voluntários.

O Banco Alimentar apela aos portugueses para que “contribuam, fazendo os seus donativos através da campanha ‘Ajuda Vale’ nas caixas dos supermercados e no portal alimentestaideia.pt.

“A situação de muitas famílias afetadas pela crise social que se vive no país exige um esforço coletivo e os Bancos Alimentares contam não só com a contribuição, mas também com a mobilização dos portugueses. Infelizmente, há agora milhares de famílias que contam com as nossas campanhas para conseguirem pôr comida na mesa. Por isso, mais do que nunca, a ajuda não pode parar”, alertou Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome em comunicado.

Sob o mote “À nossa mesa há sempre lugar para mais um”, a campanha do Banco Alimentar sensibiliza a população para que contribua no apoio a famílias que vivem situações de carência alimentar todos os dias. Estas situações, agravadas pela pandemia de Covid-19, colocou na pobreza segundo o Banco Alimentar “famílias que tinham as suas vidas organizadas, reforçando a importância do contributo e envolvimento de cada um”.

A participação pode ser feita através da modalidade Ajuda Vale, já utilizada em campanhas anteriores, e que assenta na contribuição através de vales de produtos, que estarão disponíveis até 31 de maio nas caixas dos supermercados. Cada vale tem um código de barras específico associado aos produtos que cada pessoa quer doar ao Banco Alimentar.

Existem atualmente 21 Bancos Alimentares (nas zonas de Abrantes, Algarve, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Cova da Beira, Évora, Leiria-Fátima, Lisboa, Madeira, Zona Oeste, Portalegre, Porto, S. Miguel, Santarém, Setúbal, Terceira, Viana do Castelo, Viseu).

Em 2020, O Banco Alimentar e o MARL [mercado abastecedor da região de Lisboa] apoiaram mais de 22 mil famílias, através de uma doação que ultrapassou as duas mil toneladas de alimentos, de acordo com dados do mercado.