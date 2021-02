Banco Best faz parceria com a gestora de ativos Sixty Degrees para lançar PPR

O Banco Best anunciou em comunicado a estreia da comercialização do Fundo PPR da Sixty Degrees. Esta comercialização resulta de uma parceria com a gestora de ativos Sixty Degrees.

A Sixty Degrees é uma sociedade gestora de Organismos de Investimento Coletivo independente e 100% portuguesa.

O fundo Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível é um fundo de investimento de Poupança Reforma (PPR), sem garantia de capital, que contará com subscrições e resgates diários, “com mínimo de subscrição de 250 euros, em primeira mão para os Clientes do Best. Este fundo tem ainda a vantagem de permitir investimentos automáticos a partir de 25 euros por mês”.

O fundo “destina-se a investidores com uma perspetiva de valorização do seu capital no médio e longo prazo, tendo como objetivo principal proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira diversificada de ativos maioritariamente constituída por ações, obrigações de Estados e Empresas (Investment Grade e High Yield), instrumentos de mercados monetários, mercadorias e fundos cotados, com ou sem exposição cambial ,sendo a sua política de investimentos baseada em critérios de potencial valorização a médio e longo prazo e de diversificação das fontes de risco”, refere o banco online do Grupo Novo Banco.

O Fundo Sixty Degrees distingue-se como “o único fundo que junta os benefícios fiscais dos PPRs com a gestão dinâmica que procura beneficiar das melhores oportunidades em todas as classes de ativos com uma monitorização constante do perfil de risco”, diz o Best em comunicado.