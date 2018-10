Banco Best já tem uma assistente digital a atender os clientes que se chama BEA

A nova assistente do Banco Best é um chatbot e chama-se BEA. O que é um chatbot? É um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas.

A BEA Best Electronic Assistant é assim um chatbot, assente em inteligência artificial, que responde às questões dos utilizadores sobre produtos e serviços. “Com personalidade, fala com os Clientes num tom descontraído para tornar a experiência bancária mais interessante”, diz o banco digital do Novo Banco.

“A digitalização e a inovação fazem parte do ADN do Banco Best. A disponibilização da BEA Best Electronic Assistant, a nova assistente digital do Best, é o reflexo desse posicionamento de vanguarda e significa um passo à frente na oferta de soluções inovadoras que simplificam o acesso à informação por parte dos utilizadores e clientes”, destaca Madalena Torres, CEO do Best.

Esta nova ferramenta já está disponível no Website do Banco Best, bastando clicar no canto inferior direito “A Bea responde” para iniciar uma conversa e começar a tirar dúvidas sobre produtos e serviços do Banco.