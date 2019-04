Banco CTT aumentou capital em 110 milhões

Os CTT – Correios de Portugal (CTT), procederam ao aumento de capital do Banco CTT no valor de 110 milhões de euros. A informação consta da apresentação dos resultados do primeiro trimestre do ano, divulgada em comunicado esta segunda-feira, e confirma a notícia do Jornal Económico da edição impressa de 26 de abril de 2019.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a empresa liderada por Francisco Lacerda confirmou que “em 26 de abril de 2019 procedeu-se a um aumento do capital social do Banco CTT em 110 milhões de Euros, passando o seu capital social” que agora passa para o valor de 266,4 milhões de euros.

No entanto, os CTT não explicam como se concretizou o aumento de capital.

Segundo as nossas fontes, o aumento de capital do Banco CTT seria de 100 milhões, correspondendo ao ao valor pago pela compra da 321 Crédito pela instituição bancária.

O Banco CTT terminou o ano passado com 89,5 milhões de capital próprio, sendo que, destes, 64,1 milhões correspondem a fundos próprios, que contam para efeitos de rácio de solvabilidade. Como tal precisa de um aumento de capital para adquirir a empresa à Firmus Investimentos, uma entidade detida pela Cabot Square Capital LLP e pela Eurofun.

A aquisição da 321 Crédito pelo Banco CTT já tinha sido divulgada pelos Correios em julho de 2018. Na altura, os CTT justificavam a operação por “permitir a diversificação do portfólio de produtos do Banco CTT, com um negócio rentável de crédito ao consumo, e otimizar o balanço do banco, melhorando o seu rácio de transformação [de depósitos em crédito] de 20% para mais de 60%”. “Com esta transação e crescimento orgânico, o Banco CTT espera contribuir positivamente para o EBITDA dos CTT já em 2019 e atingir um resultado líquido positivo em 2020, com requisitos estimados de capital adicional até essa dada de cerca de 20 milhões, para além do aumento capital necessário para financiar o preço final da aquisição”, lia-se no comunicado de 2018.

Nesse comunicado, os CTT esclareceram que “o preço final está sujeito a um mecanismo de ajuste após a conclusão da transação de modo a refletir variações do capital regulatório da 321 Crédito após 31 de dezembro de 2017”.