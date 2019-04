Banco CTT explica que “metodologia desfavorece bancos recentes”

Autor do relatório secreto sobre atuação de Carlos Costa no BES está a ser ouvido hoje na nova comissão de inquérito à gestão da CGD que pretendem analisar se falhas do supervisor que poderão ser extensíveis ao banco público e se desde o caso BES houve uma evolução das práticas por parte de regulador. Ex-presidente do conselho de auditoria do BdP defende que divulgação de relatório “pode ser de grande utilidade”.