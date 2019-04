Banco CTT no topo das instituições mais reclamadas

Foram recebidas 15.254 reclamações de clientes bancários (15.282 em 2017), numa média de 1.272 por mês, revela o Banco de Portugal no seu relatório de supervisão comportamental.

Dessas 31,5% são sobre contas de depósitos; 24,8% sobre contratos de crédito ao consumo e 13% sobre contratos de crédito hipotecário.

O Banco de Portugal destaca a redução do prazo de análise das reclamações (menos 11 dias que em 2017, para 28 dias).

O ranking das reclamações no que toca às contas à ordem continua a ser liderado pelo Banco CTT. Logo seguido do Deutsche Bank sucursal em Portugal, pelo Bankinter Portugal, pela sucursal do BBVA, pelo Santander Totta, pelo Banco BPI, pelo ActivoBank, pelo Novo Banco, pelo português BIC e pelo BiG.

Também nos contratos de crédito à habitação o banco que teve mais reclamações é o Banco CTT. Seguido do Santander Totta, BBVA – sucursal, BIC, Bankinter, Banco Montepio, Deutsche Bank Portugal e Novo Banco.

Já no que toca ao crédito ao consumo a Caixa Leasing e Factoring surge no topo das reclamadas. Segue-se a espanhola Wizink, o Volkswagen Bank GMBH, o Banco CTT, a FCA Capital Portugal, o Deutsche Bank Portugal, a 321 Crédito (detida agora pelo grupo CTT), Montepio Crédito, BBVA – Financeira de Crédito, Bankinter, Santander Consumer Finance, CEMG (Banco Montepio), RCI Banque – sucursal, BEST, Primus, Novo Banco, ActivoBank, Financiera el Corte Inglês, BBVA sucursal, Cofidis, BIC e Credibom.

