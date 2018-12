Banco de Portugal: empréstimos concedidos pelos bancos descem 0,8% no mês de outubro

Os empréstimos concedidos pelos bancos a sociedades não financeiras representaram uma taxa de variação anual (tva) de -0,8%, comparado com os -0,3% registados em setembro. Esta taxa de -0,8% verificou-se também nos empréstimos a particulares (setor da habitação) valor semelhante ao observado no mês anterior, de acordo com uma nota divulgada pelo Banco de Portugal esta terça-feira.

No conjunto da área do euro, as tva nos empréstimos a sociedades não financeiras e a particulares foram de 2,8% e 3,3%, respetivamente, quando em setembro, ambas tinham totalizado 3,2%.

Em relação aos depósitos de particulares nos bancos residentes registou-se um total de 141,8 mil milhões de euros no final de outubro de 2018, refletindo uma tva de 2,1%. O indicador diminuiu 0,6 pp face a setembro. Já na área do euro, a tva dos depósitos de particulares foi de 4,0% em outubro, ligeiramente acima dos 3,9% de setembro.