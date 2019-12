Banco de Portugal já está a avaliar idoneidade de Pedro Leitão para ser CEO do Banco Montepio

Pedro Leitão, que foi escolhido para ser o próximo presidente executivo do Banco Montepio, já está a ser analisado pelo Banco de Portugal (BdP) no âmbito do processo de avaliação fit & proper, apurou o Jornal Económico junto de fonte do setor financeiro.

O JE sabe que o supervisor recebeu o processo no início desta semana, de maneira a poder validar o nome e conceder o registo de idoneidade do atual chief digital officer do Banco Atlântico Europa. Mas até ao momento não foi possível obter esclarecimento do Banco de Portugal.

O processo tem um prazo legal de trinta dias, mas poderá ser interrompido se o BdP pedir mais esclarecimentos sobre Pedro Leitão.

No âmbito do questionário fit & proper aprovado pelo Banco Central Europeu, o supervisor nacional tem de avaliar a idoneidade, qualificação profissional, disponibilidade, independência e potenciais conflitos de interesses dos nomes propostos para membros dos órgãos de administrações dos bancos.

Pedro Leitão foi convidado por Tomás Correia, presidente demissionário da Associação Mutualista e dona do Banco Montepio, depois de acordo com Carlos Tavares, chairman deste banco. Pedro Leitão, atual chief digital officer do Banco Atlântico Europa, onde está desde 2016, aceitou o convite e espera agora a aprovação por parte do BdP.

A escolha de Pedro Leitão surgiu depois de o supervisor ter pedido ao Banco Montepio que se apressasse a escolher um nome para CEO que reunisse o consenso do presidente da Associação Mutualista e do chairman do Banco Montepio.

Se tiver a ‘luz verde’ por parte do supervisor, Pedro Leitão irá resolver o imbróglio que tem marcado a governance do Banco Montepio, que procura um CEO desde que Carlos Tavares foi impossibilitado pelo BdP de desempenhar cumulativamente as funções de chairman e CEO do Banco Montepio, em março do ano passado.