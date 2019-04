Banco de Portugal vai passar a publicar agenda do governador Carlos Costa

O Banco de Portugal vai passar a publicar no dia 15 de cada mês as agendas dos três membros do conselho de administração, e também do governador e dos dois vice-governadores. Medida é determinada pelo Código de Conduta dos Altos Responsáveis do Banco Central Europeu (BCE). Passa a ser divulgada informação sobre os compromissos com entidades externas no âmbito dos respetivos pelouros, e ainda informação relativa aos compromissos de Carlos Costa e de Elisa Ferreira.

“Para além da informação relativa a intervenções públicas, eventos e publicações divulgada no site institucional, o Banco de Portugal passa a divulgar, no dia 15 de cada mês, as agendas dos membros do conselho de administração”, revela o BdP em comunicado.

Segundo o supervisor, as agendas são divulgadas com um diferimento de três meses e incluem informação sobre os compromissos com entidades externas dos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal no âmbito dos respetivos pelouros, e ainda informação relativa aos compromissos do Governador, Carlos da Silva Costa, e da vice-governadora, Elisa Ferreira, na qualidade, respetivamente, de membro do Conselho do BCE e de membro do Conselho de Supervisão.

A divulgação das agendas do governador e da vice-governadora na qualidade, respetivamente, de membro do conselho do BCE e de membro do Conselho de Supervisão dá cumprimento a uma obrigação decorrente do Código de Conduta dos Altos Responsáveis do Banco Central Europeu, que tem como objetivo garantir a máxima transparência dos altos responsáveis do BCE no relacionamento com entidades externas.

“Por razões de transparência e de prestação de contas, o Banco de Portugal decidiu publicar também as agendas dos demais membros do seu conselho de administração”, conclui o BdP.

O conselho de administração do Banco de Portugal é composto pelo governador, que preside, por um ou dois vice-governadores e por três a cinco administradores. O Governo oficializou em agosto de 2017 as nomeações de Elisa Ferreira e Luís Máximo dos Santos para o cargo de vice-governadores do Banco de Portugal, e de Luís Laginha de Sousa e Ana Paula Serra para administradores do banco central que se juntaram a Hélder Rosalino que se encontra na administração do BdP desde setembro de 2014.

Os membros do conselho de administração são escolhidos de entre pessoas com comprovada idoneidade, capacidade e experiência de gestão, e com domínio de conhecimento nas áreas bancária e monetária.