Banco liderado por Pedro Castro e Almeida baixa spread do crédito à habitação

O Banco Santander Portugal reduziu e simplificou a grelha dos spreads (taxa cobrada pelos bancos em cima do indexante) de crédito à habitação em vários segmentos.

O spread mínimo do crédito à habitação baixou para 1,2% e fica abaixo do BCP, da CGD, do BPI e do Novo Banco. O banco liderado por Pedro Castro e Almeida iguala o spread do Crédito Agrícola. Os bancos que praticam spreads mais baixos são o Bankinter e o Banco CTT.

Em comunicado a instituição revela que os clientes Select passam a ter um spread único de 1,10% (1,15% antes) para qualquer montante de empréstimo, anuncia o banco.

Já em relação aos clientes Mass Market o spread mínimo passa para 1,20% (antes 1,25%), para financiamentos acima de 150 mil euros. Também o spread base regista uma descida para 1,9% (antes 2,5%).

Os clientes do Crédito Habitação do Mundo 123 terão acesso a uma taxa promocional fixa de 1,10% (antes 1,23%), nos primeiros 6 meses do financiamento. Após este período, aplica-se a grelha de spreads em vigor para cada segmento.

“O Santander, em Portugal, tem uma quota de produção acumulada de crédito à habitação superior a 20%. Esta alteração vem consolidar a aposta do Banco nesta área, sendo que a mesma se enquadra nos valores de apoio às famílias portuguesas”, refere a instituição.