Banco Montepio abre balcão de proximidade em Fão

O Banco Montepio abriu ontem mais um balcão de proximidade em Fão, localidade privada de serviços bancários desde 2017.

“Com esta abertura, o banco dá continuidade à criação de uma rede de balcões de proximidade em zonas menos urbanas e, na localidade de Fão cumpre um dos principais objetivos que é devolver a populações privadas de serviços bancários o acesso a serviços considerados essenciais”, explica o banco liderado por Dulce Mota e Carlos Tavares.

A agência de Fão pode servir uma população de cerca de 3.000 pessoas, conta com dois colaboradores, gerência partilhada com Esposende, e horário diferenciado, das 9h às 14h, explica o banco.

Fão é o segundo balcão de proximidade e conveniência a abrir as portas, depois de Abraveses, em Viseu. São balcões tipicamente mais pequenos do que os tradicionais, “mas exatamente com a mesma oferta disponível nas agências do Banco Montepio” e distinguem-se por oferecer um horário de conveniência, mais ajustado às necessidades da população.

Até ao final de maio vão ser inaugurados os balcões de Ferro (Covilhã), Ferreira do Alentejo, seguindo-se depois Oiã (Oliveira do Bairro), Pedras Salgadas (Vila Pouca de Aguiar) e Avanca (Estarreja), anuncia o banco da Associação Mutualista Montepio Geral.

Esta rede de balcões de proximidade é um dos pilares do Plano de Transformação que o Banco Montepio está a implantar e vem reforçar o posicionamento como instituição universal, de todas as famílias, empresas e instituições do setor social.