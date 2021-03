Banco Montepio faz hoje 177 anos

O Banco Montepio celebra nesta quarta-feira 177 anos e a instituição liderada por Pedro Leitão (CEO) e Carlos Tavares (Chairman) destaca, em declarações ao Jornal Económico, “a inversão da tendência negativa do banco”.

O banco enviou aos colaboradores uma mensagem de motivação, em que destacam o facto de ser um banco “100% português e de inspiração mutualista, que sempre cuidou dos portugueses e que cresceu com Portugal”.

“É um dos benefícios de ter nascido antes do primeiro rádio, do hino nacional e até de Fernando Pessoa. Como banco mais antigo do país, tivemos o privilégio de assistir a alguns dos maiores feitos dos portugueses. Melhor: de ser parte de muitos deles. Em 177 anos, passámos por monarquias e repúblicas. Revoluções tecnológicas e filosóficas. Períodos de guerra, de crise e de prosperidade. Assistimos à chegada da televisão, das cassetes, dos Mini Discs, dos DVDs, dos Blu-rays, do MP3, da Internet, das redes sociais… e até ao regresso dos discos de vinil. Vimos tendências que saíram de moda e que voltaram, uma e outra vez”, diz o Banco numa mensagem aos colaboradores.

“Continuamos ao serviço de pessoas e das comunidades, cá e além-fronteiras, para voarmos ainda mais alto. Para continuarmos a crescer com os portugueses e com Portugal”, diz o banco.

Pela liderança do banco que tradicionalmente era a Caixa Económica Montepio Geral, detido pela Associação Mutualista, passaram cerca de 121 presidentes. Desde 1977, já com a função de Presidente do Conselho de Administração (antes eram Presidentes da Direção), passaram mais de cinco banqueiros. A saber: João Norberto Almeida, Vítor Melícias, António Costa Leal, José Silva Lopes, António Tomás Correia, e mais recentemente Carlos Tavares.

O banco teve também CEO (presidentes executivos) nos últimos anos: José Félix Morgado, Dulce Mota e Pedro Leitão.